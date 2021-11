Bürgermeisterin Jacqueline Förderer hätte es gern gewagt: Sie stimmte in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend dafür, den Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende zu veranstalten – voraussichtlich mit 2G-Regel, ohne Veranstaltungen im Innern des Schlosses und ohne Rahmenprogramm. Aber...