Wie die Polizei mitteilt, hat am Donnerstag gegen 16.40 Uhr ein bislang unbekannter nackter Mann am Spielbacher See sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Das hat eine 24-jährige Zeugin gesehen und den Beamten mitgeteilt.

Mit großem Bauch und behaart

Der Mann wird als recht groß, laut Zeugin über 180 Zentimeter groß, beschrieben. Er soll einen großen Bauch und ansonsten eine normale Statur gehabt haben. Wie die Zeugin weiter berichtet, soll er graue, stoppelige und lichte Haare gehabt haben. Zudem war er auf der Brust behaart.

Zwischenzeitlich trug er eine kurze Hose und ein graues T-Shirt.

Die Polizei in Blaufelden bittet jetzt um weitere Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 07953/ 92510.