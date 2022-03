Letztens war meine Tochter dabei, mir leckere Kekse in ihrer Kinderküche zu backen. „Aber Mama,“ warnte sie mich, „sie sind noch im Ofen UND sie müssen noch abkühlen, bevor du sie essen darfst!“. Ich schloss mich ihrem Spiel an und seufzte in übertriebener Verzweiflung, „Ich wünschte,...