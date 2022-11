Er saß in einem Flüchtlingsboot und blickte in eine ungewisse Zukunft. Nur sieben Jahre später hat es Muataz Asmi in seiner neuen Heimat weit gebracht: Er erlernte die deutsche Sprache, schloss eine Ausbildung zum Haarstylisten ab und hat seit Oktober den Meisterbrief in der Tasche.

Muataz Asmi hi...