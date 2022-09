Der Krieg in der Ukraine hat vielfältige Auswirkungen – so werden städtische Gebäude in Crailsheim nicht mehr beleuchtet: Das betrifft unter anderem Rathaus, Diebsturm, Zeughausturm, Gottesackerkapelle, Villa auf dem Kreckelberg und Spitalareal.

Mit dieser Maßnahme, die auf die Verordnung der ...