Wichtig ist, was drin ist, klar. Und genauso wichtig ist, was nicht drin ist. Auf diese kurze Formel lässt sich Nina Sohls Philosophie bringen. Die 52-Jährige will ein Eis mit ganz viel Ohne: ohne Aromaöle, ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbstoffe, ohne Ei, ohne Gluten. Je kürzer die Zutatenl...