Historische Loks, Freifahrten und Co.: Das ist am Wochenende geboten

Eisenbahnfest in Crailsheim

Die Dampfbahnfreunde Kocher/Jagst bereiten sich am Fallteich auf ihr großes Sommernachtsfest und aufs Abdampfen am letzten Fahrtag vor: Kinder können kostenlos einsteigen, so oft sie wollen.