Die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt Mitte März. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat gestern in einer Eilentscheidung abgelehnt, die Vorschriften vorläufig außer Kraft zu setzen, was rund 300 Klägerinnen und Kläger gefordert hatten. Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits...