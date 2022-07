Andreas Wallmen ist von Beruf Polizist, seit März dieses Jahres bei der Präventionsstelle in Hall tätig, und seit über 20 Jahren wohnt er in Mariäkappel. Letztes Jahr hatte der 40-jährige Polizeihauptmeister noch bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst Schichtdienst zu leisten...