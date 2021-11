Das Landratsamt will für ein flächendeckendes Impfangebot sorgen. Die Hagenbachhalle in Schwäbisch Hall, die Hofwiesenstraße 27 in Crailsheim-Roßfeld und das frühere Impfzentrum in Rot am See werden zu Impfstützpunkten. Zudem gibt es 23 temporäre Stützpunkte in den Kommunen.