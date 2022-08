Mehrere Frauen sollen auf dem zweitgrößten Metal-Festival in Deutschland in Dinkelsbühl-Sinbronn vor der Bühne Opfer von sexuellen Übergriffen geworden sein. In einem der Fälle auf dem Summer Breeze ermittele die Kriminalpolizei sogar wegen einer schweren Straftat, die den Tatbestand der Verge...