In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in einem Wohngebiet in Schopfloch in mehrere unversperrte Garagen eingedrungen. Dort durchsuchten sie unverschlossene Fahrzeuge nach Wertgegenständen.

Gestohlen wurden zwei E-Bikes des Herstellers Cube im Wert von 6500 Euro, Elektro-Werkzeug vo...