Die Polizei hat am Dienstag, 14. Juni, die Räumlichkeiten eines 54-Jährigen in Dinkelsbühl durchsucht und ist fündig geworden: Es konnten jede Menge Elektrowerkzeuge und Handwerkerzubehör sichergestellt werden. Der Mann geriet in den Fokus der Ermittler, nachdem ein Baumarkt in Dinkelsbühl ei...