Kurz mit dem Hund Gassi gegangen – und schon war der Roller weg. Geschehen ist das Ganze am Dienstag gegen 18.30 Uhr in Rot am See. Ein 66-jähriger Mann hatte seinen Motorroller im Bereich des Bahnhofs abgestellt. Anschließend ging er mit seinem Hund spazieren. „Als er zurückkam, war sein Roller bereits gestohlen“, schreibt die Polizei in der Pressemitteilung. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0 79 55 / 4 54.