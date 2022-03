Früh übt sich, so sagt man – das dachte sich wohl auch ein 14-Jähriger in Dinkelsbühl. Allerdings übte er sich darin, Waren in einem Lebensmittelmarkt zu stehlen. Er hatte die Rechnung aber ohne das Personal gemacht: Denn als er am Samstag gegen 18.20 Uhr den Lebensmittelmarkt in der Luitpo...