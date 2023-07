Das Jacobifest in Schrozberg hat eine lange und traditionsreiche Geschichte, die bis ins Jahr 1950 zurückreicht. So findet es an diesem Wochenende bereits zum 71. Mal statt.

Der Festbetrieb im Festzelt und auf dem Festplatz startet am Freitag bereits um 18 Uhr. Um 20 Uhr wird das Fest dann offiziell...