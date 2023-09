Steffen Sturm ist mittlerweile kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Schlagerbranche. Mit seinen bisherigen Singles „Achterbahn“, „Im Schatten der Nacht“ oder „Geh deinen Weg“ sang sich der Crailsheimer in die Herzen vieler Schlagerfans, was Platzierungen in Radio- und DJ-Charts, Dutze...