Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 32-jähriger Trucker am Mittwoch gegen 13 Uhr auf einem Firmengelände in der Procter & Gamble-Straße einen Auflieger an seine Daimler-Sattelzugmaschine ankoppeln. Als er die Bremse an dem Auflieger löste, geriet das Gespann jedoch ins Rollen.

Fahrer versuchte noch ins Führerhaus zu kommen

Der 32-Jährige versuchte noch in die Fahrerkabine seines Trucks zu gelangen, als der Lastwagen zudem in einer Kurve einen weiteren Auflieger streifte. Dabei wurde der Mann zwischen seinem LKW und dem Auflieger eingeklemmt.

Letztlich schaffte der 32-Jährige es offenbar, seinen LKW zu stoppen und zurückzusetzen, so die Polizei weiter. Bei dem Unfall wurde der Mann verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.