Die Stadt Crailsheim investiert 200 000 Euro in eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Der Hauptausschuss hat den Auftrag an die Hamburger Firma First Christmas vergeben, die ein Konzept vorgelegt hatte, das die Jury, die sechs Angebote prüfte, überzeugte. Das Beleuchtungskonzept verbindet warmweiße ...