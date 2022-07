Das Verkehrsschild, um das es hier geht, läuft in der Straßenverkehrsordnung unter der Nummer 267 und trägt den Titel „Verbot der Einfahrt“, besser bekannt auch als „Einfahrt verboten“. Es ist rund, signalrot und hat in der Mitte einen waagerechten weißen Balken. So ein Verkehrszeichen s...