Wi-der-stand! Wi-der-stand! Wi-der-stand!“ So schallt es nach dem Corona-­Spaziergang am vergangenen Montag über den Volksfestplatz in Crailsheim. Derjenige am Mikrofon, der dieses Wort lautstark einfordert und es „jetzt mal von euch allen hören“ möchte, ist der AfD-Landtagsabgeordnete Udo...