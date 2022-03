„Da kann es sein, dass da was Großes passiert“, verkündete Dirk Hüther , ein Organisator der Montagsspaziergänge in Crailsheim, am 14. Februar . Eine Woche später wurde er konkreter und sprach von einer „Großdemonstration“ am 12. März, für die auf dem Rathaus 5000 Teilnehmer angemeldet...