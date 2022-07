Surfen in Portugal, Cross-Fit am Stadtstrand von Barcelona, Kite-Surfen auf Fuerteventura – das klingt nach aufregenden Urlaubsaktivitäten an begehrten Reisezielen. Doch sind diese auch für die Mittagspause oder für den Feierabend nach einem Arbeitstag geeignet? Aber ja, meint Werner Weiss, Mit...