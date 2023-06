Nach einem Chloralarm am frühen Sonntagmorgen war das Goldbacher Freibad am kompletten Sonntag und am Montag bis 15 Uhr geschlossen. Heute Nachmittag wurde das Bad wieder für den uneingeschränkten Badebetrieb freigegeben, wie Markus Braun, Pressesprecher der Stadtwerke Crailsheim, mitteilt. Die g...