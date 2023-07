Am Wochenende vom 4. bis 6. August steigt am Erlensee bei Schnelldorf wieder das Chamaeleon Festival. Dabei gibt es eine geballte Ladung elektronischer Musik von zahlreichen DJs auf die Ohren, Näheres zum Line-up demnächst unter www.chamaeleonfestival.de

Die Veranstaltung geht in diesem Jahr zum sechsten Mal über die Bühne, zwei Jahre fiel sie wegen Corona aus. Tickets fürs Festival sind im Vorverkauf in den Filialen der VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl in Schnelldorf, Feuchtwangen und Dinkelsbühl (Innenstadt), beim Genusshaus Lehner in Crailsheim (Ellwanger Straße und Karlstraße) sowie unter www.chamaeleonfestival.de erhältlich.