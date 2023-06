In einem Einfamilienhaus in Dietrichsweiler ist am Montag um kurz vor 14 Uhr ein Brand gemeldet worden. Die Feuerwehren Jagstzell und Ellwangen waren mit zehn Fahrzeugen und 56 Mann vor Ort im Löscheinsatz. Es entstand Sachschaden am Gebäude, der sich derzeit nicht beziffern lässt.

Eine 34-jährige Hausbewohnerin und zwei Kinder, die Rauchgas eingeatmet hatten, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen, möglicherweise wurde der Brand versehentlich durch die Kinder ausgelöst.