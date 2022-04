In einer Wohnung in der Burgbergstraße in Crailsheim ist am Sonntag gegen 2.10 Uhr in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die 56-jährige Bewohnerin hatte Essen gekocht, war dann jedoch eingeschlafen. Das Kochgut fing Feuer und griff auf einen Tisch und einen Stuhl über.

Bewohnerin muss ins Krankenh...