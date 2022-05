Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde ein etwa 30 Jahre alter Mann, der eine Axt in der Hand hielt, gegen 12.15 Uhr auf dem Schulgelände der Werkrealschule in der Alten Neresheimer Straße in Bopfingen gesehen. Obwohl er nach bisherigen Erkenntnissen niemanden bedrohte, verängstigte die Beobachtung viele - die Polizei rückte an. Der Mann ging daraufhin von der Schule weg und begab sich in ein nahegelegenes Wohnhaus, wo er später festgenommen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.