Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause bietet der Berufsinformationstag jungen Menschen wieder hervorragende Möglichkeiten, sich über das vielfältige Angebot an Ausbildungsplätzen ausführlich zu informieren. In der Vergangenheit herrschte an den Ständen der teilnehmenden Firmen immer reger Betrieb. © Foto: Stadtverwaltung