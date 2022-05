Mal ist es die Höhe von neuen Wohngebäuden, mal ihre Kubatur, mal die Architektur: Die Diskussion übers Bauen hat in Crailsheim in den vergangenen Monaten Fahrt aufgenommen. Das war auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zu spüren, als es um einen Bebauungsplan im Sanierungsgebiet „Ö...