Mehrere kleine Böschungsbrände gab es am Montag auf der Zugstrecke zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd. Bisherigen Informationen zufolge fuhr ein Bauzug mittags mit mehreren Wagen von Crailsheim aus zu einer Baustelle bei Schorndorf. Während der Fahrt hat wohl ein technischer Defekt an einem der Wagen Wärme, Rauch und Funkenflug verursacht, der gegen 15.30 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd mehrere kleinere Böschungsbrände verursacht hat. Feuerwehr und Polizei haben den rauchenden Zug am Gmünder Bahnhof gestoppt und gelöscht. Kräfte der umliegenden Feuerwehren haben die kleineren Böschungsbrände gelöscht und die Strecke mithilfe eines Polizeihubschraubers nach weiteren Bränden abgesucht.

Bei dem Vorfall wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Person verletzt. Wie hoch der Sachschaden ist, der an dem Wagen entstanden ist, steht noch nicht fest. Während des Einsatzes von Feuerwehren und Polizei war die Strecke in beide Richtungen gesperrt. Daher kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb, berichtet die Polizei.