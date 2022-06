Dass die Hakro Merlins zu den sportlichen Aushängeschildern in Hohenlohe-Franken gehören, ist längst bekannt. Dass sie zudem eine stetig wachsende Zahl an Fans im Landkreis und der Region für sich einnehmen, belegt der wachsende Zuspruch der Zuschauer bei den Heimspielen in der Arena Hohenlohe, ...