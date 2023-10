Nach coronabedingter Pause macht die süddeutsche Automatenbörse „One More Time“ einen Neustart. Am Samstag und Sonntag, jeweils ab 10 Uhr, öffnet sie im Hangar Event-Airport ihre Pforten – am Samstag bis 17 Uhr, am Sonntag bis 16.30 Uhr. Aussteller aus ganz Europa nehmen die Gäste auf eine Zeitreise in die 1950er- bis 1980er-Jahre mit.

In Crailsheim gegründet

Crailsheim ist dabei kein unbekanntes Pflaster: Die Automatenbörse wurde hier im Jahr 2001 von Gründer Karl Hörner ins Leben gerufen und gastierte regelmäßig in der Horaffenstadt, zuletzt im Jahr 2014. Nun kehrt die Nostalgieschau nach Stationen in Regensburg und München nach acht Jahren in den Hangar nach Crailsheim zurück.

Jukeboxen und Oldtimer

Jukeboxen, Flipper, Spielautomaten, Nussglocken, eine Riesenauswahl an Schallplatten, Retro-Kleidung, alte Möbel und vieles mehr gibt es dann zu entdecken. Auch zahlreiche Oldtimer werden auf dem Vorplatz des Hangars ausgestellt sein.