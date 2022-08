Ein 55-jähriger Bauarbeiter ist am Freitag gegen 10.15 Uhr bei Arbeiten auf einer Baustelle in der Grundwegsiedlung schwer verletzt worden. Der Mann fiel durch eine Treppenöffnung in den Keller eines Rohbaus und verletzte sich dabei schwer.

Die Feuerwehr Crailsheim war im Einsatz

Er wurde von der F...