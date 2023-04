Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, so ist einer Pressemitteilung zu entnehmen, und versuchte zunächst, den Grund der Alarmauslösung herauszufinden. Zwischenzeitlich wurden alle Gebäude durchsucht. Hinweise auf eine Gefährdung gab es zu keinem Zeitpunkt, wie die Polizei am Mittag mitteilte.

Die Polizei wird weiterhin vor Ort bleiben und dafür Sorge tragen, dass die sich auf dem Schulgelände befindlichen Schülerinnen und Schüler das Gelände verlassen können. Parallel dazu ermitteln die Beamten, wer für die Alarmauslösung verantwortlich ist, da zwischenzeitlich feststeht, dass ein Notfalltaster in einem leerstehenden Klassenzimmer den Alarm ausgelöst hatte.

Gegen Nachmittag gab die Polizei weitere Informationen bekannt: Nachdem alle Gebäude durchsucht wurden, konnten die rund 600 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus den Gebäuden begleitet und zur Betreuung in die Stadthalle gebracht werden. Dort wurden die Kinder und Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Die Schülerinnen und Schüler, die nicht abgeholt werden konnten, wurden nachmittags in der Schule betreut. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Künzelsau ergaben, dass der Alarm vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst wurde. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.