Ein 83 Jahre alter Mann aus Rainau wird vermisst. Der Senior ist zuletzt am Donnerstag in seiner Seniorenresidenz in der Hüttlinger Straße gesehen worden. Nach seinem Verschwinden hat die Polizei am Freitagvormittag eine Fahndung eingeleitet.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Leider verlief die Suche bisher ohne Erfolg, so die Polizei. Der 83-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Personenbeschreibung: Er ist circa 1,68 Meter groß und trägt eine Halbglatze. Bekleidet ist er mit einer schwarz-rot-karierten Jacke und einer Jeans.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten unter Telefon 0 73 61 / 580-0.