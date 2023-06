Ein aggressiver Mann hat am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Sporthalle des Lise-Meitner-Gymnasiums mehrere Passanten angepöbelt. Als Polizisten den Mann ansprachen, verhielt er sich ebenfalls sehr aggressiv und weigerte sich, den Ort zu verlassen.

Mann greift Polizisten an

Als er in Gewahrsam genommen wurde, wehrte sich der 23-Jährige massiv und griff die Beamten mehrfach an. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einer Anzeige rechnen, teilt die Polizei mit.