Wer in Oberspeltach spazieren geht, dem kann es ganz schnell passieren: Einmal kurz nicht aufgepasst, schon tritt man in einen Hundehaufen. Die Hinterlassenschaften der Vierbeiner sammeln sich an den Wegesrändern. Mülleimer wären die Lösung, doch davon gibt es bis jetzt nur einen – für alle W...