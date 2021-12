„Es ist eine Zumutung Ihrerseits, uns 1,5 Jahre nach notarieller Beurkundung des Kaufvertrags zu einer Nachzahlung aufzufordern“, kritisieren zahlreiche Bauherren des Baugebietes Wolfsacker in Tiefenbach im August dieses Jahres in einem Schreiben an die Stadtverwaltung Crailsheim. Sie widersprec...