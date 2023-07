Familie, Freunde, Weggefährten und Mitstreiter haben am Donnerstag Abschied genommen von Hermann Bachmaier, „einem streitbaren Menschen, der so viel bewegt hat“, wie Pfarrer Uwe Langsam bei der Trauerfeier auf dem Crailsheimer Hauptfriedhof betonte. Bachmaier, der sich sowohl in der Kommunalpol...