Seit den frühen Morgenstunden am Mittwoch (14.06.2023) staut es sich auf der A7 in Höhe Ellwangen Muckental, in Richtung Ulm. Grund ist ein brennender LKW. Wie ein Polizeisprecher am Morgen bestätigt, geriet ein Lastwagen gegen 3.45 Uhr, wegen einer Panne auf dem Standstreifen stehend, in Brand, nachdem ein anderer LKW auf ihn aufgefahren ist.

Die Polizei war mit drei Streifenwagen im Einsatz, außerdem die Feuerwehr. Aktuell ist der rechte Fahrstreifen gesperrt, verletzt wurde aber niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 55.000 Euro.

Nach LKW-Brand: Stau auf der A7

Aufgrund des Brandes staut es sich auf der A7 in Höhe Muckental aktuell auf einer Strecke von etwa drei Kilometern.