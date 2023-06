Auf dem Parkplatz Reußenberg Nord der A6 hat ein Mann am Freitag gegen 20 Uhr einen ätzenden Geruch wahrgenommen, als er an einem geparkten Gefahrgut-Tanklastzug vorbeiging. Die Feuerwehr Crailsheim stellte fest, dass der Lkw mit spanischer Zulassung etwa 23 Tonnen Ethylacrylat geladen hatte. „An der Unterseite des Tanks war an einem Befüllungsventil ein kleines Leck vorhanden, durch das eine sehr geringe Menge der leichtentzündlichen und stechend riechenden Flüssigkeit tröpfchenweise ausgetreten war“, heißt es im Polizeibericht.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Parkplatz geräumt und von der Autobahnmeisterei Öhringen abgesperrt. Die Feuerwehr, die mit zwölf Fahrzeugen und 55 Kräften im Einsatz war, dichtete das Leck ab. Den Rettungsdienst (vier Fahrzeuge und 16 Kräfte) brauchte es nicht. Mitarbeiter des Landratsamtes waren vor Ort, um sich ein Bild über das Ausmaß des Gefahrgutaustritts und der damit verbundenen Gefahr für die Umwelt zu machen. Mögliche Ursache: ein technischer Defekt an dem Ventil. Die polizeiliche Kontrolle des Transportes ergab, dass beim 53-jährigen Fahrer bislang kein strafrechtliches Fehlverhalten vorliegt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Ladung des Tanklastzuges durch eine Spezialfirma in ein anderes Tankfahrzeug umgepumpt.

Ethylacrylat, auch Acrylsäureethylester genannt, ist eine organische chemische Verbindung aus der Gruppe der Carbonsäureester. Die farblose Flüssigkeit ist leichtentzündlich und hat einen stechenden Geruch. Gemische des Stoffes und der Luft sind explosibel. Ethylacrylat wird bei der Synthese von pharmazeutischen Zwischenprodukten, Textilien und Vliesstoffe eingesetzt. Der Stoff wird bei der Herstellung von Polymeren wie Harzen, Kunststoffen, Gummi und Klebstoffen verwendet. Zudem ist Ethylacrylat ein Rohstoff zur Herstellung von wasserbasierten Latexfarben und -klebstoffen, Textil- und Papierbeschichtungen sowie Lederausrüstungsharzen.