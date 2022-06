Seit 2011 gibt es die erfolgreiche Aktion „Hier sind wir zu Hause“ im Verbreitungsgebiet vom HOHENLOHER TAGBLATT schon, unterbrochen nur von Corona. Für Thomas Radek, den Geschäftsführer der Südwest Presse Hohenlohe (SHO), war es selbstverständlich, das Ganze jetzt wieder aufleben zu lassen. Aber dies sei „nur möglich, wenn uns viele engagierte Bürgerinnen und Bürger helfen“. So wie am Donnerstagabend in der Gemeinde Kreßberg.

„Sie wissen am besten, was hier los ist“, sagte Radek auf dem Parkplatz des Ärzte- und Geschäftshauses in Waldtann, um das manch andere Kommune die Kreßberger beneiden dürfte. „Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Erfahrungen, diskutieren Sie mit uns“, so Radek weiter. „Was wünschen Sie sich von uns? Was können wir besser machen?“ Kritik sei natürlich auch erlaubt.

Die Resonanz auf die HT-Aktion war riesig, was sich allein schon an den 370 Brötchen ablesen ließ, die über die Verkaufstheke der Sportfreunde Leukershausen-Mariäkappel wanderten. Zum Rahmenprogramm gehörten Spritzen mit dem Feuerwehrschlauch, Hüpfburg und Glücksrad. Zudem wurde der Sieger eines Kindergarten-Malwettbewerbs gekürt – und zwar mittels Dezibel-Messgerät. Am lautesten war der Beifall für den Kindergarten Haselhof. Knapp dahinter: der Kindergarten „Tiger- und Bärenhaus“ Waldtann sowie der Kindergarten „Regenbogen“ Marktlustenau. Die Stimmung brachte Moderator Harald Grüsser wie folgt auf den Punkt: „Das ist unglaublich, was für eine Energie hier frei wird.“

Spannend und informativ dann das Interview, das HT-Redaktionsleiter Andreas Harthan auf der Bühne mit Kreßbergs Bürgermeisterin Annemarie Mürter-Mayer führte. „Es ist kein Geheimnis, dass Sie schwanger sind“, sagte er. „Wie geht es Ihnen?“ Gut, antwortete Mürter-Mayer. In fünfeinhalb Wochen sei Termin. Es werde ein Junge, den Namen wollte sie nicht verraten. „Eine kleine Überraschung muss es noch geben.“

Das Kind kommt in Crailsheim zur Welt. „Wir sind froh, dass es dort eine Entbindungsstation gibt und wir nicht so weit fahren müssen“, betonte Mürter-Mayer. Dazu muss man wissen, dass sie und ihr Mann in Crailsheim wohnen. Im Bürgermeister-Wahlkampf 2021 deutete sie an, dass im Erfolgsfall vielleicht ein Umzug nach Kreßberg infrage kommen könnte. Wie sieht es jetzt damit aus? „Das ist nicht meine erste Priorität. Ich finde es wichtig, präsent zu sein.“ Zudem stünden derzeit „viele Projekte“ an, die „viel wichtiger“ seien als ein privater Umzug.

Hohe Nachfrage an Bauplätzen

Für Harthan liegt auf der Hand: „Wenn wir über Kinder reden, reden wir auch über Familien.“ Darum: Wie sieht es mit Bauplätzen aus? In den Jahren 2019 und 2020 habe es „eine unglaublich hohe Nachfrage“ gegeben, so Mürter-­Mayer. In dieser Zeit seien 42 Bauplätze verkauft worden, sonst seien es nur einige wenige im Jahr. Als Nächstes stehen acht Bauplätze in Marktlustenau zur Verfügung. Danach seien rund 20 in Waldtann und zehn in Bergbronn geplant.

„Ein Baugebiet nach dem anderen“, so sagt es Mürter-Mayer. Auch ein Bedarf an Wohnungen ist vorhanden, wie das Beispiel „Obere Schanze“ in Mariäkappel zeigt. Dort hat die Gemeinde Investoren für Mehrfamilienhäuser gefunden. Angesichts der gestiegenen Baupreise versteht es sich von selbst, dass die Bauplatzpreise von zuletzt 109,50 Euro pro Quadratmeter (außen) und 95 Euro (innen) in Mariäkappel nicht zu halten sind.

Mit Fichtenau will Kreßberg in Bergbronn auf zehn Hektar einen interkommunalen Gewerbepark realisieren. „Gewerbe ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit einer Gemeinde“, sagt Mürter-Mayer. Mit den Eigentümern der Grundstücke führte sie Gespräche, nur einer hat bisher verkauft. Jetzt steht ein Umlegungsverfahren im Raum. „Ich gehe davon aus, dass wir nach Rechtskraft des Bebauungsplans da einsteigen müssen“, so die Bürgermeisterin weiter. Sie will das Projekt durchziehen. „Da habe ich immer mit offenen Karten gespielt.“

Lange gedulden müssen sich die Bürger wohl auf eine Sanierung der Landesstraße 1066 von Crailsheim nach Mariäkappel. Zuletzt habe man Mürter-Mayer mitgeteilt, dass sich in den nächsten zehn Jahren nichts tue. Dafür soll die Landesstraße 1010 von Waldtann nach Bergbronn im Spätherbst eine neue Asphaltdecke bekommen.

Info Die Aktion „Hier sind wir zu Hause“ geht weiter. Am 1. Juli ist das HT in Satteldorf und am 7. Juli in Rot am See zu Gast. Los geht es jeweils um 18 Uhr beim Rathaus.