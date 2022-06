In Wallhausen wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Rita Behr-Martin gesucht, die nach 16 Jahren nicht mehr zur Bürgermeisterwahl am 3. Juli antritt. Am Dienstag, 7. Juni, um 18 Uhr lief die Bewerbungsfrist ab, es blieb bei zwei Bewerbern.

Andreas Frickinger ist 40 Jahre alt und stammt aus...