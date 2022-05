Eine Verkehrskontrolle in Dinkelsbühl hat „zum Aufdecken einer Vielzahl von Delikten“ geführt, wie die Polizei mitteilt. So ging den Beamten am Donnerstag gegen 10.40 Uhr in der Von-Raumer-Straße ein 33-jähriger Autofahrer ohne Führerschein ins Netz – sein erstes Vergehen.

Positiver Schnel...