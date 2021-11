Glück im Unglück hatte ein 25-jähriger Audi-Fahrer am Dienstag gegen 20 Uhr in Blaufelden bei einem Unfall: Er fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Crailsheim, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam – wohl, weil er zu schnell unterwegs war.

Auto kommt auf dem Dach zum Liegen

Dabei sti...