Ein 55-jähriger Fiat-Ducato-Fahrer hat am Freitag gegen 17.10 Uhr einen Unfall verursacht, in den am Ende fünf Fahrzeuge verwickelt waren. Er war auf dem linken Fahrstreifen der A6 bei Satteldorf in Richtung Heilbronn unterwegs, als er zu spät bemerkte, dass der Verkehr vor ihm zu Stillstand geko...