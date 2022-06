Kurz nach der Großbaustelle am Kreuz Feuchtwangen auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Sattelzugfahrer übersah, dass ein vor ihm befindlicher Lkw-Lenker wegen des Stop&Go-Verkehrs langsam fahren musste und krachte in diesen. Der Lkw ...