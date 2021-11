Mehr als 150 Menschen und ein Polizeihubschrauber haben sich in der Nacht zu Montag an der Suche nach einem 16-Jährigen beteiligt. Der Jugendliche wurde schließlich verwirrt, desorientiert und stark unterkühlt auf einer Wiese in der Nähe von Reichenbach bei Feuchtwangen gefunden werden.

16-Jäh...