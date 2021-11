In Rot am See und Umgebung war 2014 der Aufschrei groß: Die Netze BW, eine Tochter der EnBW, plante eine Stromtrasse von der Umspannstation, die bei Lenkerstetten entstehen soll, zum Umspannwerk in Kupferzell. Die 110 Kilovolt-Leitung soll den im Osten von Hohenlohe durch regenerative Energien erze...